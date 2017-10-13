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15:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области инспектора ГИБДД приговорили к тюрьме за перепродажу угнанных автомобилей

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области, в силу вступил обвинительный приговор в отношении бывшего старшего государственного инспектора ГИБДД, майора полиции Юрия Лося.

Как выяснили сотрудники ФСБ, Лось регистрировал угнанные автомобили на граждан, которые не являлись их собственниками.

С июня по октябрь 2014 года Юрий Лось таким образом зарегистрировал 14 угнанных автомобилей, среди которых Audi Q7, BMW X5, Toyota Highlander. За каждый автомобиль полицейский получал от новых владельцев машин от 10 до 70 тыс. руб. Позже угнанные машины перепродавали в другие регионы.

На основании материалов УФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом. В ходе следствия подозреваемый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил Юрия Лося к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и к штрафу в размере 800 тыс. руб. Также Лося на два года лишили права занимать должности на государственной службе.

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