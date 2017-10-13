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10:18 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи в результате ДТП автомобиль упал с моста

Авария произошла в ночь на 13 октября.

Краснодар. 13 окт. — Новая Кубань. ДТП произошло в Хостинском районе олимпийской столицы. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальных сетях. На кадрах видно, как перевернутая белая иномарка лежит на проезжей части дороги под мостом.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. По словам очевидцев, машина попала в ДТП, после чего упала с моста.

Информация о пострадавших выясняется. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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