В Сочи в результате ДТП автомобиль упал с моста
Авария произошла в ночь на 13 октября.
Авария произошла в ночь на 13 октября.
Краснодар. 13 окт. — Новая Кубань. ДТП произошло в Хостинском районе олимпийской столицы. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальных сетях. На кадрах видно, как перевернутая белая иномарка лежит на проезжей части дороги под мостом.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. По словам очевидцев, машина попала в ДТП, после чего упала с моста.
Информация о пострадавших выясняется. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.