Два универсала лоб в лоб столкнулись под Хабаровском

Авария произошла в месте, где дорога делает крутой поворот. Во время столкновения пострадала пассажирка 57-летняя пассажирка «Ниссана», которая ехала в машине вместе с мужем. Женщину, которая получила травмы головы и левой руки, увезли в больницу на скорой помощи.

Участники ДТП долго спорили о том, кто из них пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения. Разобраться в истории помогла запись видеорегистратора, установленного в машине очевидца. На ней видно, что пределами своей полосы оказалась «Королла». О виновности шофера «Тойоты» говорили и осколки стекла, оставшиеся на проезжей части после аварии — они лежали на полосе, по которой ехал «Ниссан».