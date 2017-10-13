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10:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Два универсала лоб в лоб столкнулись под Хабаровском

Шофер «Тойоты Короллы» на крутом повороте не удержал машину на своей полосе и выехал на встречную.

В Хабаровском районе на трассе, соединяющей Ильинку и Некрасовку, лоб в лоб столкнулись два универсала — «Тойота Королла» и «Ниссан Авенир», сообщает портал «Губерния».

Авария произошла в месте, где дорога делает крутой поворот. Во время столкновения пострадала пассажирка 57-летняя пассажирка «Ниссана», которая ехала в машине вместе с мужем. Женщину, которая получила травмы головы и левой руки, увезли в больницу на скорой помощи.

Участники ДТП долго спорили о том, кто из них пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения. Разобраться в истории помогла запись видеорегистратора, установленного в машине очевидца. На ней видно, что пределами своей полосы оказалась «Королла». О виновности шофера «Тойоты» говорили и осколки стекла, оставшиеся на проезжей части после аварии — они лежали на полосе, по которой ехал «Ниссан».

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