Очередное «минирование» или стрельба? В Екатеринбурге эвакуировали школу № 64
Учащихся школы № 64 в Екатеринбурге сегодня эвакуировали. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в социальных сетях.
Учащихся школы № 64 в Екатеринбурге сегодня эвакуировали. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в социальных сетях.
Причина эвакуации не сообщается. По одним данным, поступил сигнал о минировании, по другим — рядом с образовательным учреждением произошла стрельба.
Получить официальный комментарий в правоохранительных органах пока не удалось.
Напомним, в День учителя, 5 октября, из «заминированных» школ Екатеринбурга эвакуировали около 7,5 тысяч человек. Полиция провела проверку и никаких криминальных предметов не обнаружила.