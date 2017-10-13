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11:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Очередное «минирование» или стрельба? В Екатеринбурге эвакуировали школу № 64

Учащихся школы № 64 в Екатеринбурге сегодня эвакуировали. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в социальных сетях.

Причина эвакуации не сообщается. По одним данным, поступил сигнал о минировании, по другим — рядом с образовательным учреждением произошла стрельба.

Получить официальный комментарий в правоохранительных органах пока не удалось.

Напомним, в День учителя, 5 октября, из «заминированных» школ Екатеринбурга эвакуировали около 7,5 тысяч человек. Полиция провела проверку и никаких криминальных предметов не обнаружила.

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