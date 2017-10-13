Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глобальный удар: новое оружие США может уничтожить РФ за 60 минут
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Мини, каблуки и кожа: Пугачева затмила молодых коллег - СМИ
"Я подаю на развод": жена Аршавина о разрыве с ним
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Российская компания отказалась помочь Макаревичу в ЕС - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
16:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевске перевернулась фура с поросятами

В результате аварии никто не пострадал.

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). В Альметьевске перевернулась фура, которая везла поросят на продажу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что возле стелы «Альметьевск» перевернулась фура, ехавшая со стороны Уфы в Казань.

На месте было установлено, что перевернулась фура «Скания» с номерами Смоленской области, которая везла поросят. По прибытию эвакуатора поросята были перегружены в другой автомобиль и отправлены к месту назначения. В результате инцидента никто не пострадал.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Радик Юльякшин: «Если татарский не будет преподавать в школе, как молодежь сохранит родной язык?»
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Украинским банкам запретили принимать российские купюры с Крымом
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Грозный примет «Спартак» Чемпионат России по футболу возобновляется после перерыва на решающие матчи отборочных турниров на чемпионат мира - 2018 в России на всех континентах
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь