В Альметьевске перевернулась фура с поросятами

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). В Альметьевске перевернулась фура, которая везла поросят на продажу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что возле стелы «Альметьевск» перевернулась фура, ехавшая со стороны Уфы в Казань.

На месте было установлено, что перевернулась фура «Скания» с номерами Смоленской области, которая везла поросят. По прибытию эвакуатора поросята были перегружены в другой автомобиль и отправлены к месту назначения. В результате инцидента никто не пострадал.