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11:18 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму мужчина пытался в пипетках и носках перевезти через границу коноплю

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости (Крым). Сотрудники Крымской таможни и Погрнуправления ФСБ по Республике Крым выявили у мужчины марихуану. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.

В пункте пропуска «Армянск» таможенники досматривали багаж мужчины, который отрицал наличие у него запрещенных или ограниченных к перемещению через границу товаров.

Но в одном из носков они обнаружили пакет с девятью пластиковыми футлярами зеленого цвета, предназначенными для хранения медицинских пипеток. Открыв футляры, сотрудники Крымской таможни убедились, что в пипетках находится вещество растительного происхождения зеленого цвета. Владелец носков и пипеток сообщил, что это марихуана (каннабис). Специалист, проведший эксперитизу вещества, подтвердил его слова.

По факту контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров отделение дознания Крымской таможни возбудило уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

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