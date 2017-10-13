В Крыму мужчина пытался в пипетках и носках перевезти через границу коноплю

В пункте пропуска «Армянск» таможенники досматривали багаж мужчины, который отрицал наличие у него запрещенных или ограниченных к перемещению через границу товаров.

Но в одном из носков они обнаружили пакет с девятью пластиковыми футлярами зеленого цвета, предназначенными для хранения медицинских пипеток. Открыв футляры, сотрудники Крымской таможни убедились, что в пипетках находится вещество растительного происхождения зеленого цвета. Владелец носков и пипеток сообщил, что это марихуана (каннабис). Специалист, проведший эксперитизу вещества, подтвердил его слова.