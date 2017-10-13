Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Смерть перед шоу: экс-муж Распутиной скончался - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Полицейские Москвы поймали известную актрису Казючиц и накажут
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
13Самое продаваемое оружие в США
10:15 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт: Казакевича могут опять отправить на психиатрическую экспертизу

Следователи решают вопрос о возбуждении в отношении Казакевича, который пытался напасть с ножом на сотрудника администрации ИК-17, нового уголовного дела.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Эксперт в области уголовного права не исключает, что осужденного за кровавую резню в ТЦ Европа в Минске Владислава Казакевича могут опять отправить на стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Отбывающий наказание в Шкловской исправительной колонии Казакевич с ножом напал на конвой, когда его выводили на прогулку. Нож был спрятан в рукаве, однако на него сработал металлодетектор.

«В таких случаях, как правило, возбуждается уголовное дело, квалификацию статьи определит следователь. И в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством все начинается по новому кругу», — сообщил Sputnik эксперт.

По его словам, после таких инцидентов в колонии осужденного изолируют и направляют в отдельно спецпомещение.

Прежний мотив

Подобные ситуации в колониях случаются крайне редко, отметил собеседник агентства.

«Случаются спонтанные преступления, но спланированные нападения на конвой — это очень редкие случаи», — сказал эксперт.

Читайте также
Адвокат попросил суд назначить Казакевичу повторную психэкспертизу

Он также отметил, что при оценке данной ситуации, нужно учитывать особенности личности Казакевича. «Он ведь заявлял следователям, давал показания о том, что при совершении преступления в торговом центре рассчитывал. Что его застрелят при задержании», — сказал собеседник Sputnik.

По его словам, инцидент в колонии с Казакевичем еще раз поднимает вопрос о его психическом здоровье и результатах психолого-психиатрической экспертизы, которая была сделана на стадии предварительного расследования.

ЧП в колонии

Эксперт также отметил, что после таких инцидентов, как попытка нападения на конвой с самодельным ножом, в колонии, как правило, проводится внутреннее расследование. «Холодное оружие, пусть и самодельное, в колонии — это ЧП. Я помню случаи, когда после подобных случаев летели погоны у руководства исправительного учреждения», — сказал собеседник агентства.

Роковой октябрь.

Инцидент в колонии случился практически год спустя после кровавой резни в ТЦ «Европа». Казакевич пришел с бензопилой в торговый центр 8 октября 2016 года, а ЧП в колонии случилось 12 октября 2017 года. За кровавую резню, во время который погибла минчанка и еще две женщины были ранены, суд приговорил Казакевича к 15 годам лишения свободы.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на МВД, в минувший четверг утром в ИК № 17 в Шклове во время досмотра Казакевича сработал металлодетектор. Заключенному предложили сдать оружие, однако он правой рукой выхватил из рукава самодельный нож и попытался напасть на сотрудника администрации колонии. Казакевич был обезоружен.

На место происшествия выбыла следственная группа, решается вопрос о возбуждении в отношении Казакевича нового уголовного дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СМИ: Андрей Аршавин и Алиса Казьмина расстались после года брака
Исход из ЮНЕСКО: решение принималось 'поверх голов' чиновников
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от ИГ
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Россию заподозрили в попытке влиять на США с помощью покемонов
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги с банковской карты
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь