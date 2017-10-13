Эксперт: Казакевича могут опять отправить на психиатрическую экспертизу
Следователи решают вопрос о возбуждении в отношении Казакевича, который пытался напасть с ножом на сотрудника администрации ИК-17, нового уголовного дела.
Следователи решают вопрос о возбуждении в отношении Казакевича, который пытался напасть с ножом на сотрудника администрации ИК-17, нового уголовного дела.
МИНСК, 13 окт — Sputnik. Эксперт в области уголовного права не исключает, что осужденного за кровавую резню в ТЦ Европа в Минске Владислава Казакевича могут опять отправить на стационарную комплексную
Отбывающий наказание в Шкловской исправительной колонии Казакевич с ножом напал на конвой, когда его выводили на прогулку. Нож был спрятан в рукаве, однако на него сработал металлодетектор.
«В таких случаях, как правило, возбуждается уголовное дело, квалификацию статьи определит следователь. И в соответствии с
По его словам, после таких инцидентов в колонии осужденного изолируют и направляют в отдельно спецпомещение.
Прежний мотив
Подобные ситуации в колониях случаются крайне редко, отметил собеседник агентства.
«Случаются спонтанные преступления, но спланированные нападения на конвой — это очень редкие случаи», — сказал эксперт.
Он также отметил, что при оценке данной ситуации, нужно учитывать особенности личности Казакевича. «Он ведь заявлял следователям, давал показания о том, что при совершении преступления в торговом центре рассчитывал. Что его застрелят при задержании», — сказал собеседник Sputnik.
По его словам, инцидент в колонии с Казакевичем еще раз поднимает вопрос о его психическом здоровье и результатах
ЧП в колонии
Эксперт также отметил, что после таких инцидентов, как попытка нападения на конвой с самодельным ножом, в колонии, как правило, проводится внутреннее расследование. «Холодное оружие, пусть и самодельное, в колонии — это ЧП. Я помню случаи, когда после подобных случаев летели погоны у руководства исправительного учреждения», — сказал собеседник агентства.
Роковой октябрь.
Инцидент в колонии случился практически год спустя после кровавой резни в ТЦ «Европа». Казакевич пришел с бензопилой в торговый центр 8 октября 2016 года, а ЧП в колонии случилось 12 октября 2017 года. За кровавую резню, во время который погибла минчанка и еще две женщины были ранены, суд приговорил Казакевича к 15 годам лишения свободы.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на МВД, в минувший четверг утром в ИК № 17 в Шклове во время досмотра Казакевича сработал металлодетектор. Заключенному предложили сдать оружие, однако он правой рукой выхватил из рукава самодельный нож и попытался напасть на сотрудника администрации колонии. Казакевич был обезоружен.
На место происшествия выбыла следственная группа, решается вопрос о возбуждении в отношении Казакевича нового уголовного дела.