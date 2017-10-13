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10:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Поиски пропавшего рыбака на реке Кур в Хабаровском крае продолжаются

По предварительной информации, два рыбака ночью двигались вниз по течению, один из них выпал из лодки.

Хабаровск, 13 октября, AmurMedia.

Спасатели водолазного ПСП Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России С 8 октября ведут поиск рыбака на реке Кур. По предварительной информации, два рыбака двигались в лодке вниз по течению ночью 3 октября, один из них выпал из лодки, возможно заснул, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

За прошедшие сутки, 12 октября, группой спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России осмотрено 2 км водной поверхности на реке Кур и береговой линии. Поиски результата не дали. По сообщению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, совместно с сотрудниками полиции и представителями местной администрации нарастающим итогом обследовано около 25 км акватории в местах залома реки Кур и береговой линии.

Обращение об оказании помощи в поисках пропавшего мужчины от отдела МВД России по Хабаровскому району поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю 08.10.2017 г. По предварительным данным, двое мужчин отправились на лодке на рыбалку на р. Кур в 3 км от с. Новокуровка, и двигались вниз по течению. Ночью 3 октября один из мужчин выпал из лодки, и в настоящее время его место нахождение неизвестно. Первоначальные поисковые работы проводились сотрудниками полиции и родственниками, однако они результатов не дали. Сразу после поступления обращения в МЧС России в район поисковых работы отправилась группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на катере КС-701 в составе 5 человек.

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