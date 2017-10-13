Поиски пропавшего рыбака на реке Кур в Хабаровском крае продолжаются

Спасатели водолазного ПСП Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России С 8 октября ведут поиск рыбака на реке Кур. По предварительной информации, два рыбака двигались в лодке вниз по течению ночью 3 октября, один из них выпал из лодки, возможно заснул, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

За прошедшие сутки, 12 октября, группой спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России осмотрено 2 км водной поверхности на реке Кур и береговой линии. Поиски результата не дали. По сообщению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, совместно с сотрудниками полиции и представителями местной администрации нарастающим итогом обследовано около 25 км акватории в местах залома реки Кур и береговой линии.