На пожаре в Верещагино погибли отец и дочь
Мама и трое детей успели спастись.
Мама и трое детей успели спастись.
Трагедия произошла рано утром 13 октября в Верещагино Пермского края. На пожаре в частном доме погибли два человека: отец и дочь.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение поступило около 5 часов утра. Горел жилой дом по улице Урицкого.
«К моменту прибытия первых пожарных подразделений горел дом с надворными постройками. Звеном газодымозащитной службы без признаков жизни были обнаружены мужчина 45 лет и девушка 18 лет», — говорится в сообщении МЧС.
Как выяснилось, в доме жила семья из шести человек: мама, папа и четверо детей в возрасте от 10 до 18 лет. Накануне вечером глава семьи топил печь в бане. Под утро 18-летняя дочка обнаружила, что в доме пожар. Она разбудила семью и все вместе они эвакуировались на улицу через окна. Но старшая дочка решила вернуться в дом. Отец, заметив это, бросился спасать дочь. Из горящего дома они выйти не смогли.
Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи в бане. Проверка по факту пожара продолжается.