На пожаре в Верещагино погибли отец и дочь

Как выяснилось, в доме жила семья из шести человек: мама, папа и четверо детей в возрасте от 10 до 18 лет. Накануне вечером глава семьи топил печь в бане. Под утро 18-летняя дочка обнаружила, что в доме пожар. Она разбудила семью и все вместе они эвакуировались на улицу через окна. Но старшая дочка решила вернуться в дом. Отец, заметив это, бросился спасать дочь. Из горящего дома они выйти не смогли.