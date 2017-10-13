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11:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

На пожаре в Верещагино погибли отец и дочь

Мама и трое детей успели спастись.

Трагедия произошла рано утром 13 октября в Верещагино Пермского края. На пожаре в частном доме погибли два человека: отец и дочь.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение поступило около 5 часов утра. Горел жилой дом по улице Урицкого.

«К моменту прибытия первых пожарных подразделений горел дом с надворными постройками. Звеном газодымозащитной службы без признаков жизни были обнаружены мужчина 45 лет и девушка 18 лет», — говорится в сообщении МЧС.

Как выяснилось, в доме жила семья из шести человек: мама, папа и четверо детей в возрасте от 10 до 18 лет. Накануне вечером глава семьи топил печь в бане. Под утро 18-летняя дочка обнаружила, что в доме пожар. Она разбудила семью и все вместе они эвакуировались на улицу через окна. Но старшая дочка решила вернуться в дом. Отец, заметив это, бросился спасать дочь. Из горящего дома они выйти не смогли.

Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи в бане. Проверка по факту пожара продолжается.

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