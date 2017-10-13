Скорая помощь с пациентом в тяжелом состоянии попала в ДТП с пятью машинами на Кубани
Краснодар, 13 октября, KrasnodarMedia. В Новороссийске произошло
Краснодар, 13 октября, KrasnodarMedia. В Новороссийске произошло
Дорожная авария произошла 12 октября на пересечении улиц Новороссийской Республики и Советов. Скорая столкнулась с ВАЗ-21099, которую отбросило на другие автомобили. Всего в аварии, по свидетельствам очевидцев, получили повреждения 5 машин.
Известно, что скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Сразу после ДТП на место аварии прибыла другая «неотложка» и забрала пациента, ставшего участником аварии, в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.