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11:50 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Скорая помощь с пациентом в тяжелом состоянии попала в ДТП с пятью машинами на Кубани

Краснодар, 13 октября, KrasnodarMedia. В Новороссийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи, которая на момент инцидента везла в больницу горожанина в тяжелом состоянии, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Дорожная авария произошла 12 октября на пересечении улиц Новороссийской Республики и Советов. Скорая столкнулась с ВАЗ-21099, которую отбросило на другие автомобили. Всего в аварии, по свидетельствам очевидцев, получили повреждения 5 машин.

Известно, что скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Сразу после ДТП на место аварии прибыла другая «неотложка» и забрала пациента, ставшего участником аварии, в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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