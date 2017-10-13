Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гидрометцентре предупредили о «жутком дожде» в Москве
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Абсурдный прецедент: россиянина оштрафовали на 30 млн руб.
В Госдепе ответили на пропажу флагов России с консульств
ЦБ признал незаконным списание комиссий со «спящих» счетов
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
СМИ: КНДР попросила у РФ поддержки в "укрощении США огнем"
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
11:03 (мск), источник: РБК

Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах

Главный судмедэксперт города Москвы Евгений Кильдюшов уволен, решение связано с уголовным делом, которое расследуют сотрудники следственного департамента МВД.

Источник: Российский национальный исследовательский медицинс

Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Информацию об увольнении начальника бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы Евгения Кильдюшова подтвердили источник в Минздраве, а также источник в Следственном комитете.

«В начале октября в нескольких столичных моргах прошли обыски», — рассказал собеседник РБК из МВД.

Другой источник в Следственном комитете сообщил, что обыски прошли и в Бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенном в Тарном проезде, а также в морге больницы им. Боткина.

По одной из версий, озвученной источником, близким к руководству бюро судмедэкспертизы (СМЭ), причиной для отставки стало уголовное дело, возбужденное по факту халатности руководства бюро. «В 2016 году по факту халатности главным следственным управлением Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц из числа руководства Бюро СМЭ», — рассказал РБК собеседник.

После того как в Москве закрыли часть моргов, большое количество трупов сконцентрировалось в царицынском морге, расположенном в Тарном проезде. Об этом рассказал источник, близкий к руководству бюро. «В результате того что в морге отсутствовала нормальная вентиляция, 12 сотрудников заразилось туберкулезом», — добавил источник. В настоящее время по этому делу следователи ГСУ СК России назначили ряд медицинских экспертиз. Об этом сообщил собеседник из ГУ МВД по Москве.

В пресс-службе департамента здравоохранения РБК сообщили, что Кильдюшов обратился в ведомство с личным заявлением освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, «Заявление было удовлетворено. В настоящее время он не является главным внештатным специалистом-судмедэкспертом ДЗМ», — указали в департаменте.

На момент выхода материала получить комментарий самого Кильдюшова не удалось. ​Источник, близкий к руководству Бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщил, что в 14:00 в бюро пройдет собрание, на котором будет представлен исполняющий обязанности начальника бюро.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала новых ведущих для «Жди меня»
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Глава Amazon Studios отстранен после обвинений в домогательствах
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь