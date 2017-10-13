Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Главный судмедэксперт города Москвы Евгений Кильдюшов уволен, решение связано с уголовным делом, которое расследуют сотрудники следственного департамента МВД.
Главный судмедэксперт города Москвы Евгений Кильдюшов уволен, решение связано с уголовным делом, которое расследуют сотрудники следственного департамента МВД.
Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Информацию об увольнении начальника бюро
«В начале октября в нескольких столичных моргах прошли обыски», — рассказал собеседник РБК из МВД.
По одной из версий, озвученной источником, близким к руководству бюро судмедэкспертизы (СМЭ), причиной для отставки стало уголовное дело, возбужденное по факту халатности руководства бюро. «В 2016 году по факту халатности главным следственным управлением Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц из числа руководства Бюро СМЭ», — рассказал РБК собеседник.
После того как в Москве закрыли часть моргов, большое количество трупов сконцентрировалось в царицынском морге, расположенном в Тарном проезде. Об этом рассказал источник, близкий к руководству бюро. «В результате того что в морге отсутствовала нормальная вентиляция, 12 сотрудников заразилось туберкулезом», — добавил источник. В настоящее время по этому делу следователи ГСУ СК России назначили ряд медицинских экспертиз. Об этом сообщил собеседник из ГУ МВД по Москве.
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На момент выхода материала получить комментарий самого Кильдюшова не удалось. Источник, близкий к руководству Бюро