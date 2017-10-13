Гражданин КНР пытался вывезти из Приморья лапы медведя
В отношении мужчины открыли административное дело.
В отношении мужчины открыли административное дело.
Сотрудники Уссурийской таможни задержали мужчину, который пытался провезти тару с пятью медвежьими лапами из Приморья в КНР. Однако водитель автобуса, в котором проезжал мужчина, заявлял, что ничего запрещенного он не провозит, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Во время устного опроса водитель автобуса сообщил, что ничего запрещенного не перевозит. При этом мужчина был неспокоен. На гражданина Китая обратили внимание не только должностные лица, но и служебная собака Чарли. В дальнейшем, в багажном отделении нашли канистру с технической жидкостью.
После проверки рентгеном выяснилось, что тара имела двойное дно. В тайнике сотрудники таможенной службы нашли пять медвежьих лап.
В отношении гражданина КНР открыли административное дело.