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11:04 (мск), источник: VLADNEWS

Гражданин КНР пытался вывезти из Приморья лапы медведя

В отношении мужчины открыли административное дело.

Сотрудники Уссурийской таможни задержали мужчину, который пытался провезти тару с пятью медвежьими лапами из Приморья в КНР. Однако водитель автобуса, в котором проезжал мужчина, заявлял, что ничего запрещенного он не провозит, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

Во время устного опроса водитель автобуса сообщил, что ничего запрещенного не перевозит. При этом мужчина был неспокоен. На гражданина Китая обратили внимание не только должностные лица, но и служебная собака Чарли. В дальнейшем, в багажном отделении нашли канистру с технической жидкостью.

После проверки рентгеном выяснилось, что тара имела двойное дно. В тайнике сотрудники таможенной службы нашли пять медвежьих лап.

В отношении гражданина КНР открыли административное дело.

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