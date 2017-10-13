Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США: "удачный подкол" - шутка посольства РФ в адрес Британии
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Еще одна страна признала Крым частью России
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Делегации Минобороны отказали в визе США для поездки в ООН
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?В четверг США, а также Израиль объявили о намерении покинуть ЮНЕСКО. Стоит вспомнить, что собой представляет эта организация, ее историю и цели
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Жена Андрея Аршавина опровергла слухи о расставании с футболистом
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
СМИ: КНДР попросила у РФ поддержки в "укрощении США огнем"
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10Учителя при власти
12:03 (мск), источник: Uralpress.ru

В администрации Миасса прошли обыски, силовиков интересует полигон ТБО

В администрацию Миасса (Челябинская область) на этой неделе нагрянули силовики. Оперативники изъяли документы, связанные с муниципальными контрактами по поиску места для полигона твердых бытовых отходов.

Источник: Uralpress.ru

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, выемка документов в администрации Миасса состоялась 10 и 11 октября. Как пояснили в администрации Миасса, операцию проводило управление экономической безопасности и противодействию коррупции главного управления УМВД России по Челябинской области.

«Изъяли четыре коробки документов. Там были подписанные акты о заключении и исполнении муниципальных контрактов по изыскательским работам по созданию нового полигона для хранения и переработки мусора. Документы за 2011 год»
Николай Беляев
управляющий делами администрации Миасса

В 2011 году Миасс получил из регионального бюджета 9 миллионов 800 тысяч рублей на экологическую деятельность, связанную с изыскательскими работами по созданию нового полигона для хранения и переработки мусора. Работы выполнены не были, а чиновниками администрации были подписаны акты приемки якобы выполненных работ.

«Это наследие и прошлой, и нынешней администраций. И сейчас трудятся те сотрудники, которые в 2011 году работали. Следователи будут изучать документы. Там же на документах подписи стоят, лица легко идентифицируются. Обыски и выемка документов не только у нас проходит. А у всех, кто причастен к этому», — добавил Николай Беляев.

Оперативников интересуют два контракта за 2011 год. Первый заключен между МУ «Комитет по строительству» и ООО «МГСП» на сумму больше 5 миллионов рублей. Второй — между миасским комитетом по строительству и ОАО «ГСПИ» на сумму свыше 6,5 миллиона рублей.

Начальник городского управления по экологии и природопользованию Петр Брусянин от комментариев отказался.

«Я человек подневольный, вы сами должны это понимать», — сказал чиновник.

В Следственном отделе по городу Миассу и в СКР по Челябинской области ситуацию комментировать также отказались. В региональном полицейском Главке комментарии пообещали дать позднее.

По информации управляющего делами администрации Миасса, это дело сейчас на особом контроле в Москве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В администрации Миасса прошли обыски, силовиков интересует полигон ТБО
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь