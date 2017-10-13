В администрации Миасса прошли обыски, силовиков интересует полигон ТБО

Источник: Uralpress.ru

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, выемка документов в администрации Миасса состоялась 10 и 11 октября. Как пояснили в администрации Миасса, операцию проводило управление экономической безопасности и противодействию коррупции главного управления УМВД России по Челябинской области.

«Изъяли четыре коробки документов. Там были подписанные акты о заключении и исполнении муниципальных контрактов по изыскательским работам по созданию нового полигона для хранения и переработки мусора. Документы за 2011 год» Николай Беляев управляющий делами администрации Миасса

В 2011 году Миасс получил из регионального бюджета 9 миллионов 800 тысяч рублей на экологическую деятельность, связанную с изыскательскими работами по созданию нового полигона для хранения и переработки мусора. Работы выполнены не были, а чиновниками администрации были подписаны акты приемки якобы выполненных работ.

«Это наследие и прошлой, и нынешней администраций. И сейчас трудятся те сотрудники, которые в 2011 году работали. Следователи будут изучать документы. Там же на документах подписи стоят, лица легко идентифицируются. Обыски и выемка документов не только у нас проходит. А у всех, кто причастен к этому», — добавил Николай Беляев.

Оперативников интересуют два контракта за 2011 год. Первый заключен между МУ «Комитет по строительству» и ООО «МГСП» на сумму больше 5 миллионов рублей. Второй — между миасским комитетом по строительству и ОАО «ГСПИ» на сумму свыше 6,5 миллиона рублей.

Начальник городского управления по экологии и природопользованию Петр Брусянин от комментариев отказался.

«Я человек подневольный, вы сами должны это понимать», — сказал чиновник.

В Следственном отделе по городу Миассу и в СКР по Челябинской области ситуацию комментировать также отказались. В региональном полицейском Главке комментарии пообещали дать позднее.