В отношении Владислава Казакевича возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек

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Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 14, п. 1, 10 и 16 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебных обязанностей лицом, ранее совершившим убийство) УК РБ.

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На первоначальном этапе следствием установлено, что 12 октября около 10.40 в Исправительной колонии № 17 Шклова для проверки оперативной информации о наличии запрещенных предметов в помещении камерного типа осужденный Владислав Казакевич был выведен из камеры для досмотра и дальнейшей прогулки.

«При проведении досмотра осужденного с помощью металлодетектора установлено, что у него в левом рукаве находится металлический предмет. После команды контролера “оставаться в положении для обыска” Казакевич выхватил из левого рукава нож, которым пытался нанести удар в область грудной клетки одному из сотрудников колонии, — рассказали в СК. — Последний применил приемы самообороны, но заключенный успел ранить второго контролера, причинив ему колотые раны головы. Противоправные действия Казакевича были пресечены сотрудниками колонии. Потерпевший госпитализирован».

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра следователи изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства, по которым управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области назначили проведение ряда экспертных исследований. В ходе допроса Казакевич пояснил следователю, что хотел совершить убийство начальника колонии, чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний.