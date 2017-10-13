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15:29 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде осудят бизнесмена, «задолжавшего» государству 11 млн налогов

Директор предприятия предоставлял ложные декларации.

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего директора ООО НПО «Спецклимат» в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый в 2015—2016 гг. включал в налоговые декларации не соответствующие действительности сведения о совершении финансово-хозяйственных операций с рядом лжепредприятий. В результате организацией не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль предприятия в сумме свыше 11 млн рублей.

Дело сопровождали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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