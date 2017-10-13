В Волгограде осудят бизнесмена, «задолжавшего» государству 11 млн налогов
Директор предприятия предоставлял ложные декларации.
Директор предприятия предоставлял ложные декларации.
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего директора ООО НПО «Спецклимат» в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
По версии следствия, обвиняемый в 2015—2016 гг. включал в налоговые декларации не соответствующие действительности сведения о совершении
Дело сопровождали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.