В Волгограде осудят бизнесмена, «задолжавшего» государству 11 млн налогов

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего директора ООО НПО «Спецклимат» в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый в 2015—2016 гг. включал в налоговые декларации не соответствующие действительности сведения о совершении финансово-хозяйственных операций с рядом лжепредприятий. В результате организацией не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль предприятия в сумме свыше 11 млн рублей.