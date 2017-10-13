Пена на реке Вихоревке в Братском районе присутствует на протяжении 50-ти лет

Источник: IrkutskMedia.ru

Пена на реке Вихоревке Братского района, оказываемая негативное воздействие на воду, присутствует на протяжении 50-ти лет. Сбросы вредных веществ осуществляет Братский целлюлозно-картонный комбинат, данная деятельность осуществляется в рамках закона. У предприятия есть вся необходимая документация, отметил братский межрайонный природный прокурор Дмитрий Петренев. МЧС по сообщению СМИ о постоянном наличии пены на реке Вихоревке обследовало место и не выявило превышение концентрации вредных веществ и резкого запаха. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Негативное воздействие на реку Вихоревку осуществляется на протяжении 50-ти лет существования промышленного комплекса. Все сбросы согласованы с контролирующими органами государства.

— На данную деятельность у предприятия есть все разрешения. Кроме того, сбросы вредных веществ с каждым годом постепенно уменьшаются. Братский целлюлозно-картонный комбинат проводит определенную работу, специальный контролирующий орган согласовывает все сбросы и в конечном итоге выдает разрешение Росприроднадзор. Деятельность осуществляется в рамках разрешения, которое выдало государство, также производится плата за негативное воздействие на водный объект. МЧС выехало на место, обследовало реку и не выявило чрезвычайной ситуации, — прокомментировал Дмитрий Петренев.

В ноябре прокуратура проведет плановую проверку предприятия. В настоящее время требование с проведением проверок предприятия внесено в Росприроднадзор и другие ведомства.