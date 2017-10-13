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11:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пена на реке Вихоревке в Братском районе присутствует на протяжении 50-ти лет

Сбросы вредных веществ целлюлозного комплекса осуществляются в рамках закона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пена на реке Вихоревке Братского района, оказываемая негативное воздействие на воду, присутствует на протяжении 50-ти лет. Сбросы вредных веществ осуществляет Братский целлюлозно-картонный комбинат, данная деятельность осуществляется в рамках закона. У предприятия есть вся необходимая документация, отметил братский межрайонный природный прокурор Дмитрий Петренев. МЧС по сообщению СМИ о постоянном наличии пены на реке Вихоревке обследовало место и не выявило превышение концентрации вредных веществ и резкого запаха. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Негативное воздействие на реку Вихоревку осуществляется на протяжении 50-ти лет существования промышленного комплекса. Все сбросы согласованы с контролирующими органами государства.

— На данную деятельность у предприятия есть все разрешения. Кроме того, сбросы вредных веществ с каждым годом постепенно уменьшаются. Братский целлюлозно-картонный комбинат проводит определенную работу, специальный контролирующий орган согласовывает все сбросы и в конечном итоге выдает разрешение Росприроднадзор. Деятельность осуществляется в рамках разрешения, которое выдало государство, также производится плата за негативное воздействие на водный объект. МЧС выехало на место, обследовало реку и не выявило чрезвычайной ситуации, — прокомментировал Дмитрий Петренев.

В ноябре прокуратура проведет плановую проверку предприятия. В настоящее время требование с проведением проверок предприятия внесено в Росприроднадзор и другие ведомства.

Напомним, что выброс химической пены длиной в 2 км зафиксирован на реке Вихоревке Братского района Иркутской области 2 октября, отметил активист общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Иван Аристов. В результате вблизи водоема люди могут ощущать резкий неприятный запах.

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