Пена на реке Вихоревке в Братском районе присутствует на протяжении 50-ти лет
Сбросы вредных веществ целлюлозного комплекса осуществляются в рамках закона.
Сбросы вредных веществ целлюлозного комплекса осуществляются в рамках закона.
Пена на реке Вихоревке Братского района, оказываемая негативное воздействие на воду, присутствует на протяжении 50-ти лет. Сбросы вредных веществ осуществляет Братский
Негативное воздействие на реку Вихоревку осуществляется на протяжении 50-ти лет существования промышленного комплекса. Все сбросы согласованы с контролирующими органами государства.
— На данную деятельность у предприятия есть все разрешения. Кроме того, сбросы вредных веществ с каждым годом постепенно уменьшаются. Братский
Напомним, что выброс химической пены длиной в 2 км зафиксирован на реке Вихоревке Братского района Иркутской области 2 октября, отметил активист общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Иван Аристов. В результате вблизи водоема люди могут ощущать резкий неприятный запах.