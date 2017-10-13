Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Неслыханная наглость»: Москва заявила протест США
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
ЦБ признал незаконным, но не запретил комиссию со «спящих» счетов
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: в Киеве рассказывают о судьбе бойцов АТО при смене власти
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
СМИ: КНДР попросила у РФ поддержки в "укрощении США огнем"
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
8Веселое кладбище в Румынии
11:33 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске конь выбежал под колёса автомобиля и сломал ногу

Животное шло по тротуару, но внезапно бросилось на проезжую часть.

ДТП с участием коня произошло накануне в Красноярске. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети.

Столкновение автомобиля BMW с животным произошло вечером 12 октября на проспекте Свободный краевого центра, возле остановки «ул. Красномосковская». По свидетельству очевидцев, сопровождаемы погонщиком, конь шел по тротуару, но внезапно выбежал на дорогу. Женщина за рулем BMW не успела остановить машину. Автомобиль получил незначительные повреждения, а конь сломал ногу. Вскоре на место ЧП прибыл хозяин животного, который объяснил, что конь вырвался от неопытного погонщика.

Вокруг места ДТП собрались неравнодушные красноярцы, которые принялись обзванивать ветеринарные клиники и кормить коня яблоками.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Майонез в домашних условиях. Диетический рецепт в горшочках на ужин
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Глава Amazon Studios отстранен после обвинений в домогательствах
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь