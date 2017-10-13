В Красноярске конь выбежал под колёса автомобиля и сломал ногу

ДТП с участием коня произошло накануне в Красноярске. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети.

Столкновение автомобиля BMW с животным произошло вечером 12 октября на проспекте Свободный краевого центра, возле остановки «ул. Красномосковская». По свидетельству очевидцев, сопровождаемы погонщиком, конь шел по тротуару, но внезапно выбежал на дорогу. Женщина за рулем BMW не успела остановить машину. Автомобиль получил незначительные повреждения, а конь сломал ногу. Вскоре на место ЧП прибыл хозяин животного, который объяснил, что конь вырвался от неопытного погонщика.