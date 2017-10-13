Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу накинулся на Майкла Бома за оскорбления РФ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: в Киеве рассказывают о судьбе бойцов АТО при смене власти
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
СМИ: КНДР попросила у РФ поддержки в "укрощении США огнем"
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
11:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Хулиганка угнала такси в Иркутске

В Иркутске задержали девушку, подозреваемую в угоне такси.

В Иркутске росгвардейцы задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в угоне такси. Как сообщает 13 октября 2017 года пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, 12 октября к правоохранителям обратилась женщина, которая является водителем такси. Она рассказала, что довезла очередных пассажиров до ул. Дзержинского, но они попытались уйти, не оплатив заказ. Когда женщина выбежала за ними, одна из пассажирок села за руль такси и скрылась в неизвестном направлении.

Уточнив приметы иномарки и подозреваемой, прапорщики полиции Виктор Роголёв и Алексей Усов занялись осмотром близлежащей территории. В одном из соседних дворов они заметили подозреваемую в угоне, автомобиль также был обнаружен недалеко от места происшествия. По словам 24-летней иркутянки, транспортное средство она угнала из хулиганских побуждений. Сотрудники УВО доставили ее в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Глава Amazon Studios отстранен после обвинений в домогательствах
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь