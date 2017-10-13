Хулиганка угнала такси в Иркутске
В Иркутске задержали девушку, подозреваемую в угоне такси.
В Иркутске задержали девушку, подозреваемую в угоне такси.
В Иркутске росгвардейцы задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в угоне такси. Как сообщает 13 октября 2017 года
Уточнив приметы иномарки и подозреваемой, прапорщики полиции Виктор Роголёв и Алексей Усов занялись осмотром близлежащей территории. В одном из соседних дворов они заметили подозреваемую в угоне, автомобиль также был обнаружен недалеко от места происшествия. По словам 24-летней иркутянки, транспортное средство она угнала из хулиганских побуждений. Сотрудники УВО доставили ее в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.