В Приморье директора организации обвиняют в хищении 18 миллионов

По версии следствия, в 2015 году генеральный директор коммерческой организации «Дальневосточный консалтинг» не выполнил все работы, предусмотренные контрактом с администрацией Находкинского городского округа на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве, при этом часть выделенных на эти цели денег в размере свыше 18,5 миллионов рублей он похитил.