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11:38 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье директора организации обвиняют в хищении 18 миллионов

В Находке директора коммерческой организации обвиняют в мошенничестве, об этом «Deita. ru» сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Приморскому краю, подполковник юстиции Аврора Римская.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в 2015 году генеральный директор коммерческой организации «Дальневосточный консалтинг» не выполнил все работы, предусмотренные контрактом с администрацией Находкинского городского округа на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве, при этом часть выделенных на эти цели денег в размере свыше 18,5 миллионов рублей он похитил.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ирина Петрова.

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