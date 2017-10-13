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11:39 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани возбудили дело после гибели арестованного под колесами поезда

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после гибели этапированного мужчины.

Источник: ЮГА.ру

Фигурантом дела стал инспектор спецчасти ИВС подозреваемых и обвиняемых отдела полиции УВД Сочи (старший конвоя).

По версии следствия, 12 сентября конвойный наряд принял арестованного для конвоирования. На платформе № 2 станции «Лазаревская» старший конвоя ненадлежаще организовал конвоирование арестованного и тот сбежал. Во время побега его насмерть сбил пассажирский поезд, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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