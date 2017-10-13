На Кубани возбудили дело после гибели арестованного под колесами поезда
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после гибели этапированного мужчины.
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после гибели этапированного мужчины.
Фигурантом дела стал инспектор спецчасти ИВС подозреваемых и обвиняемых отдела полиции УВД Сочи (старший конвоя).
По версии следствия, 12 сентября конвойный наряд принял арестованного для конвоирования. На платформе № 2 станции «Лазаревская» старший конвоя ненадлежаще организовал конвоирование арестованного и тот сбежал. Во время побега его насмерть сбил пассажирский поезд, сообщает
Расследование уголовного дела продолжается.