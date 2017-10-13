Правоохранители изъяли у пинчанина валюты на $11,4 тыс

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Сотрудники ОБЭП Пинского ГОВД совместно с ОМОНом УВД облисполкома проводили оперативно-разыскные мероприятия. В одном из кафе города 11 октября примерно в 11.40 они задержали неработающего пинчанина 1969 года рождения. Он, не имея лицензии на совершение валютно-обменных операций, приобрел у 44-летнего мужчины $134.

При обыске в автомобиле BMW Х5 валютчика обнаружены наличные Br5280, 315 тыс. российских рублей, $3456 и 30 евро (общая сумма эквивалентна $11,4 тыс. по курсу Нацбанка). В отношении обоих мужчин составлены административные протоколы.