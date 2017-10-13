Правоохранители изъяли у пинчанина валюты на $11,4 тыс
13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске правоохранители задержали местного жителя за незаконное проведение
13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске правоохранители задержали местного жителя за незаконное проведение
Сотрудники ОБЭП Пинского ГОВД совместно с ОМОНом УВД облисполкома проводили
При обыске в автомобиле BMW Х5 валютчика обнаружены наличные Br5280, 315 тыс. российских рублей, $3456 и 30 евро (общая сумма эквивалентна $11,4 тыс. по курсу Нацбанка). В отношении обоих мужчин составлены административные протоколы.
По словам Сергея Дученко, с начала года в Брестской области пресечено 39 фактов нелегального оборота валюты. В общей сложности изъято денежных средств на сумму почти Br20 тыс. в эквиваленте. Нарушители привлечены к ответственности в виде штрафов на Br32,8 тыс.