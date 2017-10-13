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11:37 (мск), источник: БЕЛТА

Правоохранители изъяли у пинчанина валюты на $11,4 тыс

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске правоохранители задержали местного жителя за незаконное проведение валютно-обменных операций, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Источник: БЕЛТА

Сотрудники ОБЭП Пинского ГОВД совместно с ОМОНом УВД облисполкома проводили оперативно-разыскные мероприятия. В одном из кафе города 11 октября примерно в 11.40 они задержали неработающего пинчанина 1969 года рождения. Он, не имея лицензии на совершение валютно-обменных операций, приобрел у 44-летнего мужчины $134.

При обыске в автомобиле BMW Х5 валютчика обнаружены наличные Br5280, 315 тыс. российских рублей, $3456 и 30 евро (общая сумма эквивалентна $11,4 тыс. по курсу Нацбанка). В отношении обоих мужчин составлены административные протоколы.

По словам Сергея Дученко, с начала года в Брестской области пресечено 39 фактов нелегального оборота валюты. В общей сложности изъято денежных средств на сумму почти Br20 тыс. в эквиваленте. Нарушители привлечены к ответственности в виде штрафов на Br32,8 тыс.

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