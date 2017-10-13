Нижегородка подозревается в наемном убийстве мужа

Согласно информации, в январе 2017 года при расследовании убийства 31-летнего мужчины следователи первоначально установили, что ночью 12 января 2017 года 17-летний и 18-летний молодые люди ударили припаркованный возле дома в микрорайоне Щербинки-1 автомобиль Hyundai Solaris. Выбежавший на звук сработавшей сигнализации потерпевший погнался за несовершеннолетним злоумышленником, который, развернувшись, нанес ему удар молотком по голове. После этого несовершеннолетний нанес упавшему на снег мужчине, которого удерживал его подельник, множественные (не менее 12) ножевые ранения по телу, от которых тот скончался.