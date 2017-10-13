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12:47 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородка подозревается в наемном убийстве мужа

Жительница Приокского района Нижнего Новгорода подозревается в организации наемного убийства мужа. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 13 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в январе 2017 года при расследовании убийства 31-летнего мужчины следователи первоначально установили, что ночью 12 января 2017 года 17-летний и 18-летний молодые люди ударили припаркованный возле дома в микрорайоне Щербинки-1 автомобиль Hyundai Solaris. Выбежавший на звук сработавшей сигнализации потерпевший погнался за несовершеннолетним злоумышленником, который, развернувшись, нанес ему удар молотком по голове. После этого несовершеннолетний нанес упавшему на снег мужчине, которого удерживал его подельник, множественные (не менее 12) ножевые ранения по телу, от которых тот скончался.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе дальнейшего расследования по делу следователи установили, что убийство соучастники совершили по найму. 12 октября 2017 года следователи задержали заказчицу убийства — 28-летнюю жену погибшего, которая организовала совершение убийства своего супруга, наняв за 30 тысяч рублей родного несовершеннолетнего племянника. При допросе она объяснила мотив совершенного аморальным поведением погибшего, который якобы, употреблял наркотики и избивал ее.

«В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

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