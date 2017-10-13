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11:37 (мск), источник: Фонтанка

У чиновника Смольного угнали незадекларированный «Мерседес»

Без дорогой иномарки остался главный специалист отдела лицензионного контроля петербургского комитета по развитию предпринимательства Александр Шахрай. В сведениях о доходах и расходах чиновника «Фонтанка» пропавшее авто не нашла.

Как стало известно нашему изданию, в полицию Адмиралтейского района с заявлением о пропаже «Мерседес Бенц» 30-летний Шахрай обратился 12 октября. По его словам, он припарковал иномарку недалеко от салона красоты на Средней Подьяческой улице. К вечеру того же дня машины на месте уже не было. Сумма ущерба — почти миллион рублей. Проводится проверка.

Тем временем «Фонтанка» решила заглянуть в декларацию. Следуя сведениям о доходах и расходах за прошлый год, на чиновнике записана «БМВ х3». «Мерседеса» в документах, как и на припаркованном месте в центре города, не обнаружилось. За прошлый год чиновник заработал 1,9 млн рублей.

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