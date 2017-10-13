У чиновника Смольного угнали незадекларированный «Мерседес»

Как стало известно нашему изданию, в полицию Адмиралтейского района с заявлением о пропаже «Мерседес Бенц» 30-летний Шахрай обратился 12 октября. По его словам, он припарковал иномарку недалеко от салона красоты на Средней Подьяческой улице. К вечеру того же дня машины на месте уже не было. Сумма ущерба — почти миллион рублей. Проводится проверка.