Кражу товаров из супермаркета почти на 400 тысяч рублей раскрыли в Батайске
Кражу товаров из супермаркета на сумму около 400 тысяч рублей раскрыли полицейские в Батайске.
Кражу товаров из супермаркета на сумму около 400 тысяч рублей раскрыли полицейские в Батайске.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 32-летний житель донской столицы.
Как выяснили правоохранители, ростовчанин, работавший в супермаркете, сделал дубликаты ключей от подсобного помещения, с помощью которых проник туда в один из вечеров и похитил электроинструменты и фрезерный станок.
Похищенные товары мужчина продал.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).