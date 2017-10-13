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15:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу товаров из супермаркета почти на 400 тысяч рублей раскрыли в Батайске

Кражу товаров из супермаркета на сумму около 400 тысяч рублей раскрыли полицейские в Батайске.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 32-летний житель донской столицы.

Как выяснили правоохранители, ростовчанин, работавший в супермаркете, сделал дубликаты ключей от подсобного помещения, с помощью которых проник туда в один из вечеров и похитил электроинструменты и фрезерный станок.

Похищенные товары мужчина продал.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

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