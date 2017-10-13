Мэру Боготола продлили арест

Об этом Newslab.ru рассказала пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Напомним, что подобная мера пресечения была применена к Артибякину после того, как его уличили в мошенничестве — используя свое служебное положение он незаконно присвоил квартиру в Боготоле стоимостью более 1,7 млн рублей.

При этом действовал он вместе с депутатом местного горсовета Евгением Гурским, который после задержания дал признательные показания и отделался подпиской о невыезде.