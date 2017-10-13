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12:34 (мск), источник: Newslab.ru

Мэру Боготола продлили арест

Главе Боготола Андрею Артибякину отказали в освобождении из-под стражи.

Об этом Newslab.ru рассказала пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Напомним, что подобная мера пресечения была применена к Артибякину после того, как его уличили в мошенничестве — используя свое служебное положение он незаконно присвоил квартиру в Боготоле стоимостью более 1,7 млн рублей.

При этом действовал он вместе с депутатом местного горсовета Евгением Гурским, который после задержания дал признательные показания и отделался подпиской о невыезде.

Решение об аресте Артибякина попытались оспорить его адвокаты. Однако Железнодорожный районный суд Красноярска, рассматривавший дело по месту задержания боготольского градоначальника, отказал защитникам и оставил его под стражей, где он проведет два месяца — до 10 декабря 2017 года.

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