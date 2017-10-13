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12:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полиция разыскивает без вести пропавшую 39-летнюю жительницу Братска

Сотрудники уголовного розыска разыскивают без вести пропавшую 39-летнюю жительницу Братска Елену Иванову.

Источник: 38.мвд.рф

Женщина около 20.00 ушла из дома по улице Обручева 12 октября 2017 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

На вид женщине 42 года, рост 167 см, полное телосложение, светло-русые волосы до плеч.

На момент ухода была одета в стального цвета кофту, в короткую кожаную куртку коричневого цвета, голубые джинсы и коричневые сапоги.

Граждан, видевших Елену Иванову, просят позвонить по телефонам: 8−924−602−69−70, 8−952−616−98−02, 8 (3953) 46−98−25 или 02, либо обратиться в отдел полиции № 2 МУ МВД России «Братское» по ул. Южной, 51 в Братске.

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