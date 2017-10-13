Полиция разыскивает без вести пропавшую 39-летнюю жительницу Братска

Источник: 38.мвд.рф

Женщина около 20.00 ушла из дома по улице Обручева 12 октября 2017 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

На вид женщине 42 года, рост 167 см, полное телосложение, светло-русые волосы до плеч.

На момент ухода была одета в стального цвета кофту, в короткую кожаную куртку коричневого цвета, голубые джинсы и коричневые сапоги.