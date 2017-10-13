Полиция разыскивает без вести пропавшую 39-летнюю жительницу Братска
Сотрудники уголовного розыска разыскивают без вести пропавшую 39-летнюю жительницу Братска Елену Иванову.
Сотрудники уголовного розыска разыскивают без вести пропавшую 39-летнюю жительницу Братска Елену Иванову.
Женщина около 20.00 ушла из дома по улице Обручева 12 октября 2017 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
На вид женщине 42 года, рост 167 см, полное телосложение,
На момент ухода была одета в стального цвета кофту, в короткую кожаную куртку коричневого цвета, голубые джинсы и коричневые сапоги.
Граждан, видевших Елену Иванову, просят позвонить по телефонам: 8−924−602−69−70, 8−952−616−98−02,