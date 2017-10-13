В столице задержали волгоградку, продававшую наркотики
Полицейские задержали в Москве 25-летнюю женщину, торговавшую наркотиками в Волгограде.
Полицейские задержали в Москве 25-летнюю женщину, торговавшую наркотиками в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ранее, в 2013 году, правоохранители задержали ее в Краснооктябрьском районе Волгограда за сбыт и хранение героина. Суд поместил ее под домашней арест, однако, женщина сбежала
В настоящее время женщина арестована. В ближайшее время ее доставят в Волгоград. До вынесения приговора она будет содержаться в следственном изоляторе.