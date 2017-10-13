В столице задержали волгоградку, продававшую наркотики

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ранее, в 2013 году, правоохранители задержали ее в Краснооктябрьском районе Волгограда за сбыт и хранение героина. Суд поместил ее под домашней арест, однако, женщина сбежала из-под него. Она покинула город и скрылась в неизвестном направлении, из-за чего была объявлена в федеральный розыск. 12 октября 2017 года полицейские установили ее местонахождение и задержали.