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12:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

В столице задержали волгоградку, продававшую наркотики

Полицейские задержали в Москве 25-летнюю женщину, торговавшую наркотиками в Волгограде.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ранее, в 2013 году, правоохранители задержали ее в Краснооктябрьском районе Волгограда за сбыт и хранение героина. Суд поместил ее под домашней арест, однако, женщина сбежала из-под него. Она покинула город и скрылась в неизвестном направлении, из-за чего была объявлена в федеральный розыск. 12 октября 2017 года полицейские установили ее местонахождение и задержали.

В настоящее время женщина арестована. В ближайшее время ее доставят в Волгоград. До вынесения приговора она будет содержаться в следственном изоляторе.

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