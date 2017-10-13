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13:23 (мск), источник: Новости Воронежа

На воронежской трассе опрокинулся в кювет Audi A6: женщина с младенцем в больнице

ЧП случилось в Ольховатском районе.

Источник: Новости Воронежа

Рано утром в пятницу, 13 октября, по дороге «Воронеж-Луганск» ехал 35-летний водитель на Audi A6. Житель Лискинского района направлялся в сторону Воронежа. Около 6:30 иномарка съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Авария произошла в Ольховатском районе.

«Водителя и его пассажирок, 37-летнюю женщину с 3-месячной дочкой, с травмами доставили в больницу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас стражи порядка выясняют причины и обстоятельства случившейся аварии.

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