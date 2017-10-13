На воронежской трассе опрокинулся в кювет Audi A6: женщина с младенцем в больнице
ЧП случилось в Ольховатском районе.
ЧП случилось в Ольховатском районе.
Рано утром в пятницу, 13 октября, по дороге «Воронеж-Луганск» ехал 35-летний водитель на Audi A6. Житель Лискинского района направлялся в сторону Воронежа. Около 6:30 иномарка съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Авария произошла в Ольховатском районе.
«Водителя и его пассажирок, 37-летнюю женщину с 3-месячной дочкой, с травмами доставили в больницу», — рассказали в
Сейчас стражи порядка выясняют причины и обстоятельства случившейся аварии.