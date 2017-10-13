Гайдукевич назвал виновных в гибели солдата-срочника Коржича в Печах

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Первый заместитель председателя ЛДПБ Олег Гайдукевич считает, что ситуация с гибелью солдата-срочника Александра Коржича подрывает авторитет белорусской армии.

Тело военнослужащего было обнаружено 3 октября в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части в Печах. По данному факту возбуждено уголовное дело. Данный случай получил большой резонанс в обществе, в интернете собирают подписи под требованием установить, были ли неуставные отношения причиной гибели солдата.

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«Случай в Печах — это не только страшная трагедия Саши Коржича и его семьи, не только горе! Это также удар по авторитету армии и всем силовым структурам!», — заявил Гайдукевич Sputnik в пятницу.

По его словам, это является ударом по престижу службы в армии, по всем офицерам и солдатам, добросовестно исполняющим свой долг Родине.

Гайдукевич отметил, что есть конкретные лица, виновные в трагедии — непосредственные командиры-офицеры, руководитель части и, безусловно, замполит, отвечающий за воспитание, идеологию и моральное состояние бойцов.

Политик также отметил, что в связи с данной ситуацией «идет явная попытка дискредитировать всю армию и все силовые структуры со стороны определенных сил».

В данной связи он задался риторическим вопросом: «А где информационное противодействие соответствующих ведомств?».