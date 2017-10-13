Под Екатеринбургом найдено тело бизнесмена

Под Екатеринбургом в одном из частных коттеджей 12 октября 2017 года обнаружено тело бизнесмена Евгения Маточкина. Следствие рассматривает версию самоубийства. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Вечером 12 октября в органы правоохраны поступило сообщение об обнаружении тела мужчины 1971 года рождения на территории Сысертского ГО. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр местности. Признаков совершения преступления не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Проверка продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося», — уточнил официальный представитель ведомства Александр Шульга.