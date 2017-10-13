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12:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Под Екатеринбургом найдено тело бизнесмена

«Криминальных признаков нет».

Под Екатеринбургом в одном из частных коттеджей 12 октября 2017 года обнаружено тело бизнесмена Евгения Маточкина. Следствие рассматривает версию самоубийства. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Вечером 12 октября в органы правоохраны поступило сообщение об обнаружении тела мужчины 1971 года рождения на территории Сысертского ГО. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр местности. Признаков совершения преступления не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Проверка продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося», — уточнил официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Евгений Маточкин, чей отец Семен Маточкин работал директором ЕМУ «Екатеринбургский хлебокомбинат», был владельцем магазинов по продаже хлеба. После того, как хлебный бизнес перешел под контроль Виктора Контеева, ныне отбывающего срок, Маточкин занялся строительный бизнесом.

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