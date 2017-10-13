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12:39 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми подозреваемый в серии убийств предстанет перед судом

Уроженца Забайкальского края обвиняют в грабеже, убийствах и поджоге, которые, по версии следствия, он совершил на территории Пермского края.

Как пояснили в СУ СКР РФ по Пермскому краю, 29-летний обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. Не желая трудиться и не имея постоянного источника дохода, он совершил серию краж в Перми и Оханске, после чего, опасаясь преследования, приехал в город Кунгур. Здесь, по версии следствия, он совершил четыре убийства.

Его жертвы — один мужчина и три женщины, некоторые из них стали невольными свидетелями убийств и за это поплатились своей жизнью. Характерным почерком совершенных преступлений стал поджог, с помощью которого злоумышленник пытался скрыть детали преступления.

В ходе расследования уголовного дела следователем допрошены более 30 свидетелей и потерпевших и проведены многочисленные судебные экспертизы. Объем материалов уголовного дела составил 12 томов.

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