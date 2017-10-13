В Перми подозреваемый в серии убийств предстанет перед судом

Как пояснили в СУ СКР РФ по Пермскому краю, 29-летний обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. Не желая трудиться и не имея постоянного источника дохода, он совершил серию краж в Перми и Оханске, после чего, опасаясь преследования, приехал в город Кунгур. Здесь, по версии следствия, он совершил четыре убийства.