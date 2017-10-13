В Волгоградской области «копейка» спровоцировала смертельную аварию
12 октября в Палласовском районе произошло смертельное ДТП, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.
12 октября в Палласовском районе произошло смертельное ДТП, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.
В 11:25 59-летний водитель автомашины «ВАЗ-2101» на автомобильной дороге «Иловатка — Старая Полтавка — Палласовка — Николаевск», на 146 километре при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине «ВАЗ-217050» под управлением 34-летнего водителя. Произошло столкновение.
В результате аварии 54-летняя пассажирка машины «ВАЗ-2101» скончалась от полученных травм, оба водителя, а также 26-летний пассажир «ВАЗа-217050» с травмами различной степени тяжести госпитализированы.