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15:30 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области «копейка» спровоцировала смертельную аварию

12 октября в Палласовском районе произошло смертельное ДТП, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.

В 11:25 59-летний водитель автомашины «ВАЗ-2101» на автомобильной дороге «Иловатка — Старая Полтавка — Палласовка — Николаевск», на 146 километре при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине «ВАЗ-217050» под управлением 34-летнего водителя. Произошло столкновение.

В результате аварии 54-летняя пассажирка машины «ВАЗ-2101» скончалась от полученных травм, оба водителя, а также 26-летний пассажир «ВАЗа-217050» с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

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