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13:37 (мск), источник: Volga News

Правоохранители расследуют убийство мужчины в Безенчуке

Силовики в пос. Безенчук расследуют убийство ранее судимого за кражу и грабеж 53-летнего мужчины, совершенное 12 октября у дома № 85 на ул. Пушкина.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, на теле погибшего были обнаружены ножевые ранения.

По подозрению в преступлении задержан 28-летний знакомый убитого, ранее судимый по статьям УК РФ «Растрата», «Кража» и «Побои». По предварительной версии следствия, между мужчинами возник конфликт, в результате которого один лишился жизни.

Расследование преступления продолжается.

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