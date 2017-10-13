Правоохранители расследуют убийство мужчины в Безенчуке
Силовики в пос. Безенчук расследуют убийство ранее судимого за кражу и грабеж 53-летнего мужчины, совершенное 12 октября у дома № 85 на ул. Пушкина.
Силовики в пос. Безенчук расследуют убийство ранее судимого за кражу и грабеж 53-летнего мужчины, совершенное 12 октября у дома № 85 на ул. Пушкина.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, на теле погибшего были обнаружены ножевые ранения.
По подозрению в преступлении задержан 28-летний знакомый убитого, ранее судимый по статьям УК РФ «Растрата», «Кража» и «Побои». По предварительной версии следствия, между мужчинами возник конфликт, в результате которого один лишился жизни.
Расследование преступления продолжается.