Упавшему в торговом центре в Алматы ребенку сделали операцию

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 окт — Sputnik. Врачи прокомментировали состояние ребенка, упавшего с третьего этажа ТРЦ «Март» в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Ребенок упал с высоты третьего этажа в торгово-развлекательном центре «Март» в Алматы. Инцидент произошел 12 октября. В настоящий момент она находится в реанимации, у него тяжелые травмы: ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобно-теменных костей с переходом на основание черепа с субдуральной гематомой.

«Была проведена операция трепанация черепа, удаление субдуральной гематомы. На данный момент состояние ребенка оценивается как очень тяжелое, стабильное», — сообщил заместитель главного врача по хирургии «Центр детской неотложной медицинской помощи «Динмухамед Рузуддинов.

Ребенок находится в коматозном состоянии, медики будут надеяться только на хорошее. Стало известно, что пострадавшему мальчику два года.