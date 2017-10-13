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12:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Упавшему в торговом центре в Алматы ребенку сделали операцию

Ранее в ДВД Алматы сообщили, что упавшим ребенком оказалась годовалая девочка, но как стало известно от медиков, пострадал двухлетний мальчик.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 окт — Sputnik. Врачи прокомментировали состояние ребенка, упавшего с третьего этажа ТРЦ «Март» в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Ребенок упал с высоты третьего этажа в торгово-развлекательном центре «Март» в Алматы. Инцидент произошел 12 октября. В настоящий момент она находится в реанимации, у него тяжелые травмы: ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобно-теменных костей с переходом на основание черепа с субдуральной гематомой.

«Была проведена операция трепанация черепа, удаление субдуральной гематомы. На данный момент состояние ребенка оценивается как очень тяжелое, стабильное», — сообщил заместитель главного врача по хирургии «Центр детской неотложной медицинской помощи «Динмухамед Рузуддинов.

Ребенок находится в коматозном состоянии, медики будут надеяться только на хорошее. Стало известно, что пострадавшему мальчику два года.

В полиции происшествие квалифицировали как несчастный случай. По словам очевидцев, 12 октября в ТРЦ «Март» ребенок мог выпасть из рук матери, которая поднималась на эскалаторе.

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