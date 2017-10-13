Упавшему в торговом центре в Алматы ребенку сделали операцию
Ранее в ДВД Алматы сообщили, что упавшим ребенком оказалась годовалая девочка, но как стало известно от медиков, пострадал двухлетний мальчик.
Ранее в ДВД Алматы сообщили, что упавшим ребенком оказалась годовалая девочка, но как стало известно от медиков, пострадал двухлетний мальчик.
АСТАНА, 13 окт — Sputnik. Врачи прокомментировали состояние ребенка, упавшего с третьего этажа ТРЦ «Март» в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Ребенок упал с высоты третьего этажа в
«Была проведена операция трепанация черепа, удаление субдуральной гематомы. На данный момент состояние ребенка оценивается как очень тяжелое, стабильное», — сообщил заместитель главного врача по хирургии «Центр детской неотложной медицинской помощи «Динмухамед Рузуддинов.
Ребенок находится в коматозном состоянии, медики будут надеяться только на хорошее. Стало известно, что пострадавшему мальчику два года.
В полиции происшествие квалифицировали как несчастный случай. По словам очевидцев, 12 октября в ТРЦ «Март» ребенок мог выпасть из рук матери, которая поднималась на эскалаторе.