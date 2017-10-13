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13:07 (мск), источник: dostup1.ru

Следователи насчитали 1,3 млн рублей взяток у магнитогорского главврача-депутата

СК официально прокомментировал задержание мужчины сотрудниками ФСБ.

Главврач магнитогорской больницы подозревается в получении взяток на 1,3 млн рублей — деньги руководитель, по версии следствия, получал от сотрудников медучреждения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на СУ СКР по Челябинской области.

Следственными органами возбуждено дело в отношении главного врача больницы № 2 Артема Черепанова. По версии следствия, подозреваемый в течение 2015−2016 годов неоднократно получал взятки от сотрудников лечебного учреждения за оказание им общего покровительства.

«Общая сумма взяток превышает 1,3 млн.рублей. При получении очередной взятки в сумме 100 тыс. рублей подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказал официальный представитель СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Напомним, главврач является еще и депутатам местного Собрания, а также членом партии «Единая Россия». Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки особо крупном размере).

В ходе расследования дела следователи обещают установить причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Для их устранения и профилактики будет внесено представление.

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