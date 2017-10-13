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13:29 (мск), источник: Prokazan.ru

На проспекте Победы ехавший Daewoo обстреляли из пневматического пистолета

В Казани на проспекте Победы вечером в четверг неизвестные из синей «Лады» 9-й модели обстреляли из пневматического оружия Daewoo, об этом сообщает телеканал «Татарстан 24».

По словам водителя, он первый поехал со светофора, когда его слева догнала «девятка», откуда начали стрелять по заднему стеклу автомобиля.

Водитель Daewoo рассказал, что услышал хлопок и интуитивно пригнулся, чтобы не стать жертвой обстрела. Хулиганы выстрелили по машине несколько раз и скрылись с места происшествия.

В результате в авто оказались разбиты задние стекла, расследованием происшествия займется полиция.

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