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13:01 (мск), источник: Sputnik.by

Американский «военный» развел белорусскую невесту на 3 тысячи долларов

Белоруска перечислила мошеннику, который на сайте знакомств представился американским военным, около трех тысяч долларов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Жительница Вилейки перечислила американцу, с которым познакомилась по интернету, около трех тысяч долларов.

На международном сайте знакомств девушка познакомилась с мужчиной, который представился военным, проходящим службу в Афганистане. По словам американца, его супруга погибла в автокатастрофе, а он остался один с детьми.

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Долгое время они переписывались и общались по телефону, а затем решили встретиться. «Военный» был готов прилететь в Беларусь, однако тут возникли неожиданные затруднения. Выяснилось, что наличными американец не располагает — зарплата, которую он получал, якобы поступала только на его счета в США. Затем новый знакомый заболел, у него умер родственник, возникли какие-то сложности с багажом.

Для того, чтобы американец все-таки смог прилететь, белоруска в общей сложности переслала ему более 3 тысяч долларов. Женщина работала в Минске и «могла себе позволить такие суммы», передает krai.by слова оперуполномоченного отделения угрозыска Вилейского РОВД Александра Лубневского.

Когда белоруска поняла, что американский знакомый — просто-напросто мошенник, она обратилась в милицию. Однако, как отметил Лубневский, шансов на раскрытие подобных дел немного, особенно в случаях, если преступники находятся за границей.

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