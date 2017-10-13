Американский «военный» развел белорусскую невесту на 3 тысячи долларов
Белоруска перечислила мошеннику, который на сайте знакомств представился американским военным, около трех тысяч долларов.
Белоруска перечислила мошеннику, который на сайте знакомств представился американским военным, около трех тысяч долларов.
МИНСК, 13 окт — Sputnik. Жительница Вилейки перечислила американцу, с которым познакомилась по интернету, около трех тысяч долларов.
На международном сайте знакомств девушка познакомилась с мужчиной, который представился военным, проходящим службу в Афганистане. По словам американца, его супруга погибла в автокатастрофе, а он остался один с детьми.
Долгое время они переписывались и общались по телефону, а затем решили встретиться. «Военный» был готов прилететь в Беларусь, однако тут возникли неожиданные затруднения. Выяснилось, что наличными американец не располагает — зарплата, которую он получал, якобы поступала только на его счета в США. Затем новый знакомый заболел, у него умер родственник, возникли
Для того, чтобы американец
Когда белоруска поняла, что американский знакомый —