В поселке под Омском вспыхнула церковь

Сегодня днем в поселке Омского района Иртышский случился пожар. В 13:14 в пожарную охрану поступило сообщение о том, что загорелась местная церковь.

На место происшествия отправились 4 боевых расчета и 17 пожарных. К их приезду церковь была охвачена огнем. Остановить распространение огня пожарным удалось довольно быстро, однако пожар до сих пор полностью не потушен. Спасатели остаются на месте до полной ликвидации огня.