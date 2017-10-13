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15:32 (мск), источник: ЮГА.ру

В Геленджике задержали предполагаемого убийцу женщины и ее дочери

В Геленджике предъявили обвинение мужчине, которого подозревают в двойном убийстве.

Источник: ЮГА.ру

В правоохранительные органы 2 октября поступило сообщение, что в частном доме в садоводческом товариществе «Медик-2» села Дивноморское нашли мумифицированные тела женщины и ее дочери со следами насильственной смерти. Возбудили уголовное дело. Установили личности погибших — ими оказались 56-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, которые жили в этом доме. Правоохранители установили, что к преступлению причастен 27-летний мужчина. Его задержали 5 октября в Геленджике. Он бродяжничал и жил в заброшенном доме неподалеку.

По версии следствия, в апреле мужчина пришел к дому, где жили женщина и девочка. По словам задержанного, они поругались с хозяйкой дома, она стала кричать, звать на помощь и попыталась забежать в дом и закрыть дверь, но он не дал ей этого сделать.

«Ударив пострадавшую по голове, от чего та упала на пол, злоумышленник связал ей руки и ноги скотчем, а после причинил ножевое ранение шеи. Свидетелем преступления стала малолетняя дочь погибшей, которая также находилась в доме. Связав конечности девочки, мужчина аналогичным способом убил ее», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После этого он обыскал дом, похитил бытовую технику, телефон погибшей, автомобиль ВАЗ-2109 и скрылся с похищенным. Позже нарушитель продал машину. Погибших обнаружил сосед.

Подозреваемого задержали на автомойке, где он подрабатывал. В момент задержания мужчина сопротивления не оказал, сообщает пресс-службьа ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Злоумышленника заключили под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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