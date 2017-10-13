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13:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два человека погибли, один пострадал в лобовом ДТП на Жуковского в Новосибирске

Погиб водитель Nissan Cefiro и пассажирка автомобиля Тoyota Ipsum, водитель «Тойоты» госпитализирован, рассказали в ГИБДД.

Источник: Вести - Новосибирск

Два человека погибли, один пострадал в лобовом ДТП на Жуковского в Новосибирске, об этом «Вестям» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

«Nissan Cefiro и Тoyota Ipsum участвовали. Кто откуда ехал пока устанавливаем. Погиб водитель Nissan Cefiro и пассажирка автомобиля Тoyota Ipsum, водитель “Тойоты” госпитализирован», — рассказали в ГИБДД.

Во время загрузки произошла ошибка.

Авария произошла не доезжая остановки 30 лет Октября, между двумя АЗС..

ДТП спровоцировало затор в сторону Мочищенского шоссе.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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