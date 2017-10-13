Два человека погибли, один пострадал в лобовом ДТП на Жуковского в Новосибирске
Погиб водитель Nissan Cefiro и пассажирка автомобиля Тoyota Ipsum, водитель «Тойоты» госпитализирован, рассказали в ГИБДД.
Погиб водитель Nissan Cefiro и пассажирка автомобиля Тoyota Ipsum, водитель «Тойоты» госпитализирован, рассказали в ГИБДД.
Два человека погибли, один пострадал в лобовом ДТП на Жуковского в Новосибирске, об этом «Вестям» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
«Nissan Cefiro и Тoyota Ipsum участвовали. Кто откуда ехал пока устанавливаем. Погиб водитель Nissan Cefiro и пассажирка автомобиля Тoyota Ipsum, водитель “Тойоты” госпитализирован», — рассказали в ГИБДД.
Авария произошла не доезжая остановки 30 лет Октября, между двумя АЗС..
ДТП спровоцировало затор в сторону Мочищенского шоссе.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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