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13:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Грибановском районе отравилась грибами 36-летняя женщина

Пострадавшую отправили в областную больницу.

Жительница села Нижний Карачан Грибановского района отравилась грибами. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили специалисты Роспотребнадзора в пятницу, 13 октября.

Женщина поступила в райбольницу с признаками отравления в четверг, 12 октября.

— По словам пострадавшей, она собирала грибы в лесу около села. Придя домой, женщина приготовила их и съела. После ей стало плохо, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» старший специалист Управления Роспотребнадзора Елена Быкова.

Случай отравления дикорастущими грибами подтвердился. Женщину направили в Воронежскую областную больницу.

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