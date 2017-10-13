В Грибановском районе отравилась грибами 36-летняя женщина
Пострадавшую отправили в областную больницу.
Пострадавшую отправили в областную больницу.
Жительница села Нижний Карачан Грибановского района отравилась грибами. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили специалисты Роспотребнадзора в пятницу, 13 октября.
Женщина поступила в райбольницу с признаками отравления в четверг, 12 октября.
— По словам пострадавшей, она собирала грибы в лесу около села. Придя домой, женщина приготовила их и съела. После ей стало плохо, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» старший специалист Управления Роспотребнадзора Елена Быкова.
Случай отравления дикорастущими грибами подтвердился. Женщину направили в Воронежскую областную больницу.