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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Попытка кореянки сфотографироваться закончилась падением в пропасть

Позировавшая для фотографии студентка из Южной Кореи разбилась при падении с одного из крутых утесов в английском графстве Восточный Суссекс. 23-летняя Хе Вон Ким приехала в Великобританию для изучения английского. Она отправилась в государственный парк Севен-Систерс, где находится группа утесов.

Позировавшая для фотографии студентка из Южной Кореи разбилась при падении с одного из крутых утесов в английском графстве Восточный Суссекс. Об этом сообщает The Daily Mail.

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23-летняя Хе Вон Ким приехала в Великобританию для того, чтобы подтянуть уровень английского. Она отправилась в государственный парк Севен-Систерс, где находится группа утесов, которые особенно нравятся туристам.

Девушка попросила незнакомца сфотографировать ее в прыжке на самом краю обрыва. Однако она не удержалась и сорвалась с 60-метрового обрыва. Позднее полиция обнаружила в телефоне кореянки шесть снимков, на которых она запечатлена прыгающей прямо на краю пропасти.

«Я видел, как она стояла [на краю утеса], а потом услышал глухой удар. На том месте, где она стояла, осталась только ее сумка», — приводит издание слова одного из очевидцев.

Тело погибшей нашли на дне пропасти. По словам врачей, она скончалась от сильнейших травм головы.

Как отмечает издание, ежегодно Севен-Систерс посещают свыше 350 тысяч человек. Несмотря на предупредительные знаки и невзирая на опасность, туристы подходят к краю утеса для того, чтобы сделать фотографии.

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