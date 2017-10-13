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13:45 (мск), источник: РИА Новости

Жителя Новосибирской области осудили за убийство тещи ледорубом

НОВОСИБИРСК, 13 окт — РИА Новости. Суд в Новосибирской области приговорил местного жителя к восьми годам колонии за убийство тещи ледорубом, произошедшее в ходе ссоры из-за продуктов, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Источник: РИА Новости

«Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Ларина. Суд приговорил Ларина к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 20 марта 2017 года в селе Карасево между находившимися в состоянии алкогольного опьянения Лариным и его тещей произошла очередная ссора.

«Поводом для ссоры послужило то, что потерпевшая взяла из дома своей дочери и зятя (Ларина) продукты питания и ушла. Ларин, узнав об этом, взял ледоруб и пошел искать тещу, которую обнаружил доме жительницы села Карасево. Там злоумышленник ледорубом нанес потерпевшей множественные удары в жизненно важные органы — голову, грудь и шею», — говорится в сообщении.

Женщина скончалась от травматического шока, развившегося в результате тупой травмы головы, шеи, грудной клетки и левой кисти.

В прокуратуре отметили, что в суде мужчина вину в совершении преступления признал частично, заявив, что не хотел убивать тещу. Однако суд пришел к выводу о доказанности его вины.

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