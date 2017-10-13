Казанец, уходя от полиции, переоделся в женскую одежду
Житель Казани стрелял в полицейских и пытался скрыться, переодевшись в женскую одежду.
Житель Казани стрелял в полицейских и пытался скрыться, переодевшись в женскую одежду.
В СУ СК России по РТ завершено расследование дела в отношении 59-летнего Ильдара Кадырова. По версии следствия, в мае 2017 года органы дознания возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля на улице Сахарова в Казани. 7 мая в связи с информацией о вероятной причастности к совершению преступления Кадырова, пятеро сотрудников отдела полиции прибыли к нему на дачу в Высокогорский район в СНТ «Березка».
Мужчина был дома, полицейские попросили его выйти на улицу, сообщает
Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Кадыров обвиняется в совершении следующих преступлений: незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, похищение человека, кража.