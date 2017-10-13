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15:58 (мск), источник: АиФ Казань

Казанец, уходя от полиции, переоделся в женскую одежду

Житель Казани стрелял в полицейских и пытался скрыться, переодевшись в женскую одежду.

В СУ СК России по РТ завершено расследование дела в отношении 59-летнего Ильдара Кадырова. По версии следствия, в мае 2017 года органы дознания возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля на улице Сахарова в Казани. 7 мая в связи с информацией о вероятной причастности к совершению преступления Кадырова, пятеро сотрудников отдела полиции прибыли к нему на дачу в Высокогорский район в СНТ «Березка».

Мужчина был дома, полицейские попросили его выйти на улицу, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. Зная, что у него будут обнаружены незаконно хранящиеся два пистолета Макарова и патроны, Кадыров решил расправиться с полицейскими. Он передал полицейским через окно ключи от дома и, дождавшись, когда откроется дверь, стал стрелять по ним из пистолетов. Полицейские успели уйти с линии огня, а Кадыров перепрыгнул через забор и, отстреливаясь, побежал. Оторвавшись от преследователей, раненый в ноги злоумышленник увидел супружескую пару пенсионеров, сажавших картофель на огороде. Наставив пистолет, он велел сесть в их автомобиль и везти его в Казань. По дороге он выпрыгнул из салона и скрылся. На другом садовом участке он украл велосипед и переоделся в женскую одежду. Кадыров был задержан утром следующего дня на территории СНТ «Киндери».

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Кадыров обвиняется в совершении следующих преступлений: незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, похищение человека, кража.

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