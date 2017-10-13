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13:57 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске суд рассмотрит жалобу женщины, чью дочь перепутали в роддоме

ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт — РИА Новости. Челябинский областной суд назначил на 8 ноября рассмотрение апелляционной жалобы жительницы Челябинска Зои Тугановой, чью дочь 30 лет назад перепутали в роддоме с другим младенцем и в пользу которой райсуд взыскал компенсацию в 1 миллион рублей, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

Центральный районный суд 23 августа принял решение взыскать в пользу Тугановой компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей с России в лице министерства финансов. Ранее сообщалось, что Туганова требовала взыскать 10 миллионов рублей с областного перинатального центра и минздрава области.

«Материалы поступили в областной суд для апелляционного рассмотрения. Рассмотрение судом назначено на 8 ноября, на 10.00 (08.00 мск)», — рассказала собеседница агентства.

Как ранее сообщалось, в райсуд также поступила жалоба министерства финансов РФ. Минфин не согласен с тем, что должен выплачивать компенсацию.

Впервые о случившемся на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала местная жительница Екатерина Туганова, которую как свою дочь воспитывала Зоя Туганова. Она сообщила, что настоящая дочь Зои Люция выросла в Башкирии у биологических родителей Екатерины. По словам Екатерины, Люция попала в «сельскую семью с хорошим достатком, по меркам советского времени, даже с высоким». Но затем «все стало рушиться»: появление девочки славянской внешности в башкирской семье породило много сплетен в поселке. Она отмечала, что в итоге ее биологический отец попал в тюрьму, а на мать «обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией».

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