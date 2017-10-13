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14:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

Многодетной семье из Верещагино, пострадавшей на пожаре, выплатят матпомощь

В огне погиб глава семьи и старшая дочь. Дом полностью сгорел.

Многодетной семье из Верещагино, пострадавшей на пожаре, выплатят матпомощь. В огне погиб глава семьи и 18-летняя старшая дочь. Матери и трём детям удалось спастись.

Специалисты Минсоцразвития оказывают помощь многодетной семье, пострадавшей от пожара 13 октября. Как рассказали в администрации Пермского края, взрослые и дети обеспечены одеждой и необходимыми вещами. Семья временно находится у родственников, с ней работают психологи. Также решён вопрос о выплате пострадавшим материальной помощи.

Также Министерство социального развития совместно с органами местного самоуправления решают вопрос по дальнейшему оказанию социальной поддержки пострадавшим, в частности вопрос о предоставлении жилья.

Напомним, возгорание произошло в частном доме в Верещагино ранним утром 13 октября. в доме жила семья из шести человек: мама, папа и четверо детей в возрасте от 10 до 18 лет. Накануне вечером глава семьи топил печь в бане. Под утро 18-летняя девушка обнаружила, что в доме пожар. Она разбудила семью и все вместе они эвакуировались на улицу через окна. Но старшая дочка решила вернуться в дом. Отец, заметив это, бросился спасать дочь. Из горящего дома они выйти не смогли.

Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи в бане. Проверка по факту пожара продолжается.

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