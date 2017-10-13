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15:41 (мск), источник: РИА Новости

Директор волгоградского кафе угрожал шашкой за отказ работать сверхурочно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Директор кафе в Волгоградской области в состоянии алкогольного опьянения угрожал казачьей шашкой бармену за отказ работать сверхурочно, говорится в сообщения ГУ МВД по региону.

«По данным следствия, 43-летний подозреваемый поздно вечером находился в городе Новоаннинск в зале своего кафе, где распивал спиртное. Около часу ночи девушка-бармен сообщила своему руководителю, что вынуждена уйти домой, так как ее рабочая смена закончилась два часа назад. Однако мужчина продолжил распивать спиртное и стал угрожать работнице убийством и размахивать перед ней казачьей шашкой», — говорится в сообщении.

По информации полиции, бармен после угроз начальника нажала «тревожную кнопку» частного охранного предприятия. Прибывшие на место происшествия охранники задержали и обезвредили угрожавшего, после чего передали его наряду полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ — «Угроза убийством». Подозреваемый свою вину признал, пояснив, что повел себя так под влиянием выпитого алкоголя. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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