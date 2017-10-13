Директор волгоградского кафе угрожал шашкой за отказ работать сверхурочно

«По данным следствия, 43-летний подозреваемый поздно вечером находился в городе Новоаннинск в зале своего кафе, где распивал спиртное. Около часу ночи девушка-бармен сообщила своему руководителю, что вынуждена уйти домой, так как ее рабочая смена закончилась два часа назад. Однако мужчина продолжил распивать спиртное и стал угрожать работнице убийством и размахивать перед ней казачьей шашкой», — говорится в сообщении.