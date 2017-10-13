Директор волгоградского кафе угрожал шашкой за отказ работать сверхурочно

«По данным следствия, 43-летний подозреваемый поздно вечером находился в городе Новоаннинск в зале своего кафе, где распивал спиртное. Около часу ночи
По информации полиции, бармен после угроз начальника нажала «тревожную кнопку» частного охранного предприятия. Прибывшие на место происшествия охранники задержали и обезвредили угрожавшего, после чего передали его наряду полиции.
Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ — «Угроза убийством». Подозреваемый свою вину признал, пояснив, что повел себя так под влиянием выпитого алкоголя. Ему грозит до двух лет лишения свободы.