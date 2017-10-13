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14:24 (мск), источник: ТАСС

В мэрии Красноярска проходят обыски из-за гибели ребенка в заповеднике «Столбы»

В сентябре 2016 года 16-летняя девочка погибла, сорвавшись со скалы.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) проводят обыски в управлении образования администрации Красноярска в связи с гибелью девочки-подростка на территории заповедника «Столбы» в сентябре 2016 года. Обыски также проводятся в одной из школ города, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Обыски проходят в управлении образования и школе № 144, где учился ребенок», — рассказал источник, не уточнив подробностей. По словам собеседника агентства, обыски проводят сотрудники ФСБ и СК.

В сентябре 2016 года 16-летняя девочка погибла в заповеднике «Столбы», сорвавшись со скалы. Ребенок отправился в поход вместе с классом и педагогом. В сентябре 2017 года возбужденное по факту гибели школьницы уголовное дело было передано в пятое следственное управление СК РФ в Новосибирске.

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