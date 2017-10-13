В мэрии Красноярска проходят обыски из-за гибели ребенка в заповеднике «Столбы»

Источник: ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) проводят обыски в управлении образования администрации Красноярска в связи с гибелью девочки-подростка на территории заповедника «Столбы» в сентябре 2016 года. Обыски также проводятся в одной из школ города, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Обыски проходят в управлении образования и школе № 144, где учился ребенок», — рассказал источник, не уточнив подробностей. По словам собеседника агентства, обыски проводят сотрудники ФСБ и СК.