В мэрии Красноярска проходят обыски из-за гибели ребенка в заповеднике «Столбы»
В сентябре 2016 года 16-летняя девочка погибла, сорвавшись со скалы.
В сентябре 2016 года 16-летняя девочка погибла, сорвавшись со скалы.
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) проводят обыски в управлении образования администрации Красноярска в связи с гибелью
«Обыски проходят в управлении образования и школе № 144, где учился ребенок», — рассказал источник, не уточнив подробностей. По словам собеседника агентства, обыски проводят сотрудники ФСБ и СК.
В сентябре 2016 года 16-летняя девочка погибла в заповеднике «Столбы», сорвавшись со скалы. Ребенок отправился в поход вместе с классом и педагогом. В сентябре 2017 года возбужденное по факту гибели школьницы уголовное дело было передано в пятое следственное управление СК РФ в Новосибирске.