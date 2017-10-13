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14:32 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале задержан подозреваемый в поджоге и убийстве

Свердловские полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома в Верхотурье.

Напомним, 11 октября здесь в результате пожара на улице Малышева погибли 64-летний дедушка и его двухлетняя внучка. Маму девочки с трехлетним сыном доставили в больницу. Несмотря на все усилия, врачам не удалось спасти женщину — ожоги составили 70 процентов тела.

«Отец семейства возвращался из села. Ему позвонили соседи, он бросился домой и спас еще троих членов семьи, пока пожарные боролись с огнем, а медики помогали его жене», — рассказали в пресс-службе главка МВД области.

Сразу была выдвинута версия с поджогом: об этом свидетельствовал, в частности, очаг возгорания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — об убийстве (ч.2 ст. 105 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ).

В район выехали участковые, оперативники, сотрудники ППС и ДПС — они заходили в каждый двор, в каждую квартиру, восстанавливали картину трагедии, искали того, кто причастен к преступлению. Поступила оперативная информация, что близ места происшествия видели мужчину, обитающего неподалеку.

«11 октября полицейские задержали предполагаемого виновника пожара. Местный 31-летний житель под давлением неопровержимых доказательств признался в содеянном. За совершенные преступления предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока», — подчеркнули в региональной полиции.

«В ночь на 11 октября обвиняемый, будучи пьяным, решил поджечь двухквартирный одноэтажный деревянный дом, одна из квартир в котором принадлежала мужчине, с которым он был в ссоре. Убедившись, что пламя пошло по крыльцу и пристрою, поджигатель скрылся», — рассказали сегодня в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Позднее выяснилось, что жертвы злого умысла жили во второй квартире и не имели никакого отношения к тому мужчине, с которым у поджигателя не заладились отношения.

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