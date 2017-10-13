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14:57 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии перед судом за взятку предстанет экс-инспектор ГИБДД

В Октябрьском перед судом предстанет 47-летний местный житель, экс-инспектор ГИБДД, обвиняемый по статье «Мелкое взяточничество», сообщает Следственный комитет РФ по РБ.


По материалам дела, около полуночи 17 февраля на улице Трипольского обвиняемый остановил автомобиль и попросил права у водителя. Когда тот не смог их предоставить, инспектор потребовал у него деньги за непривлечение его к ответственности. Водитель записал предложение инспектора на регистратор.

Свою вину мужчина полностью отрицает. Тем не менее следствие ведется, дело отправлено куда надо.

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