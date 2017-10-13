В Башкирии перед судом за взятку предстанет экс-инспектор ГИБДД



По материалам дела, около полуночи 17 февраля на улице Трипольского обвиняемый остановил автомобиль и попросил права у водителя. Когда тот не смог их предоставить, инспектор потребовал у него деньги за непривлечение его к ответственности. Водитель записал предложение инспектора на регистратор.